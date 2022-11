Um so ein Exemplar handelt es sich auch bei diesem Lada Taiga. Er wurde im Dezember 2021 angemeldet, hat nur 10 Kilometer auf dem Tacho und kostet 315 Euro im Auto-Abo . Die Laufzeit beträgt mindestens ein halbes Jahr. Danach ist das Abo jederzeit kündbar. In der monatlichen Flatrate sind insgesamt 4500 Kilometer enthalten. Wer mehr fahren möchte, kann Zusatzkilometer zu Aufpreisen dazu buchen. Auch die Versicherungen sind in der Monatsrate enthalten. Der Selbstbehalt für die Voll- und Teilkasko beträgt jeweils 1000 Euro.