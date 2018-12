Laika Ecovip 7 R: Wohnmobil-Test

Laika gilt als Marke, die gute Qualität mit italienischer Finesse verbindet. Was taugt so ein Verwöhnmobil, wenn der große Wertverlust hinter ihm liegt?

N icht nur bei Feinschmeckern steht die Region Chianti in der Toskana hoch im Kurs. In diesem Teil Italiens entstehen neben weltberühmten Weinen auch Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden icht nur bei Feinschmeckern steht die Region Chianti in der Toskana hoch im Kurs. In diesem Teil Italiens entstehen neben weltberühmten Weinen auch Wohnmobile , denen seit jeher der Ruf vorauseilt, das gewisse Extra an Bord zu haben. Der gecheckte 2002er Ecovip 7 R ist ein kompakter Teilintegrierter, der kurz nach der Eingliederung der Marke in die Hymer-Gruppe ausgeliefert wurde. Mit seiner Rundum-sorglos-Ausstattung knackte er damals bereits die 50.000-Euro-Schallmauer. Das erklärt auch den vom Freizeit-Center Albrecht in Winsen (Niedersachsen) aufgerufenen Kurs von immerhin noch 27.980 Euro. Dafür ist der Italiener nur 70.250 Kilometer gelaufen und besitzt eine damals noch eher unübliche Klimaanlage

Der Ecovip 7 R ist durchaus innenstadttauglich

Seine typischen Rundungen machen das Laika-Mobil unverwechselbar. Das ist er: Ein angenehm handliches Mobil, das die magische Sechs-Meter Marke hauchdünn unterbietet und mit 2,73 Meter Gesamthöhe recht schnittig und durchaus innenstadttauglich daher kommt. Sein unverwechselbares abgerundetes Außendesign setzt sich im Innenraum fort: Dort erinnert ein Mix aus Warmton-Akzenten an eine Zeit, als Terrakotta-Fußböden in deutschen Gutverdiener-Haushalten der letzte Schrei waren. Eine lichte Stehhöhe von 1,91 Metern reicht gerade so für die meisten Passagiere. Und im geräumigen Staufach findet sich genügend Platz, um unterwegs den einen oder anderen Karton Wein einzupacken. Das eine Etage darüber installierte Fond-Doppelbett ist definitiv die erste Übernachtungsadresse, das tagsüber als Dinette nutzbare mittlere Klappbett dagegen eher eine Notlösung. Stärken Schwächen unktionaler Grundriss keine grüne Plakette wohnliches Ambiente kein Hubbett stimmige Details veraltete Sicherheitsausstattung handliche Abmessungen hohe Gebrauchtwagenpreise kräftiger Turbodiesel Ein angenehm handliches Mobil, das die magische Sechs-Meter Marke hauchdünn unterbietet und mit 2,73 Meter Gesamthöhe recht schnittig und durchaus innenstadttauglich daher kommt. Sein unverwechselbares abgerundetes Außendesign setzt sich im Innenraum fort: Dort erinnert ein Mix aus Warmton-Akzenten an eine Zeit, als Terrakotta-Fußböden in deutschen Gutverdiener-Haushalten der letzte Schrei waren. Eine lichte Stehhöhe von 1,91 Metern reicht gerade so für die meisten Passagiere. Und im geräumigen Staufach findet sich genügend Platz, um unterwegs den einen oder anderen Karton Wein einzupacken. Das eine Etage darüber installierte Fond-Doppelbett ist definitiv die erste Übernachtungsadresse, das tagsüber als Dinette nutzbare mittlere Klappbett dagegen eher eine Notlösung.

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Die grüne Plakette wäre mit einer Nachrüstung möglich