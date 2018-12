Laika Kosmo 509: Wohnmobil-Test

E s ist ein kleiner Schritt für die Rei­semobil-Branche, aber ein großer für Laika. Hymers toskanische Feinschmecker-Marke bekommt zum Modelljahr 2019 eine neue Einsteigerlinie. Neben den Baureihen Ecovip und Kreos soll der neue Kosmo die Modell­palette nach unten abrunden. Laika schickt den Neuen als Teilintegrierten in vier Modellvarianten auf den Markt. Die Kosmo sind 6,95 oder 7,41 Meter lang, sie haben wahlweise Längseinzel­betten oder ein Queensbett im Heck. Ab 52 900 Euro (Kosmo 209/212) geht es ge­rade noch mittelpreisig los.

Im Inneren gibt es das helle Holzdekor "Olmo toscano" und den Polsterstoff "Firenze".

Wir testen den langen Kos­mo 509 mit klassischem Längsbetten- Grundriss. Dank des markanten Dekors ist er sofort als Mitglied der Laika-Fami­lie erkennbar. Im Inneren herrscht lich­te Geräumigkeit. Das liegt an der luftigen Stehhöhe von 2,14 Metern, den großen Fensterflächen auch im Dach sowie am hellen Holzdekor „Olmo toscano“ und am Polsterstoff „Firenze“. Geht doch – Laika war bisher eher für dunkle Nussholztöne bekannt.