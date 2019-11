Laika Kosmo Camper Van 6.0: Wohnmobil-Test

D er Boom der Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden er Boom der Kastenwagen kennt keine Grenzen. In dieser Klasse sehen sich gern Erstkäufer um, Neulinge ohne große Erfahrung in der Welt der Wohnmobile . Zudem greifen gern jüngere Kunden zu Camper-Vans, weil für sie Preis und Agilität häufig an zentraler Stelle stehen. Erstaunlich, dass Hersteller wie Laika bislang kein passendes Angebot im Portfolio hatten. Diese Lücke füllen nun passgenau geschneiderte Vans, mit denen der Hersteller aus dem toskanischen San Casciano in Val di Pesa punkten will. Hier, nahe Florenz, ist Laika in einem neuen, hochmodernen Werk zu Hause, auf dessen Parkplatz stets Fahrzeuge mit Ravensburger Kennzeichen parken – Laika gehört zur Erwin Hymer Group. Bei der Entwicklung des neuen Kosmo Camper Van hatten die Laika-Strategen Begriffe wie Kompaktheit, Design und Qualität weit oben im Lastenheft notiert. Mittlerweile ist das Trio komplett: Neben verschiedenen Grundrissen mit Außenlängen von rund 5,40 und 6,00 Metern ist der Camper Van nun auch in der 6,40-Meter-Klasse vertreten. Basis bildet der neue 6d-Temp-Ducato mit 120 PS

Die Sitzgruppe lässt sich zum dritten Bett umbauen

Im Heck schläft es sich quer – mit speziellen Aussparungen in den Seitenwänden ist das Bett auch für große Menschen meist ausreichend. Das ist er: Ein schicker Van mit sechs Meter Länge, die mittlere Variante also. Damit lässt er sich in Städten noch gut rangieren, bietet aber spürbar mehr Raum als die knapp 60 Zentimeter kürzere Variante. Die Betten finden sich quer im Heck, und Ausschnitte in den Seitenverkleidungen erlauben eine Liegelänge von immerhin 198 Zentimetern. Allerdings fallen die Matratzen 15 Zentimeter kürzer aus. Ihre Breite variiert, jedoch bleiben an der breitesten Stelle immerhin knappe 160 Zentimeter. Zu zweit lässt es sich also gut reisen – ein drittes (kurzes) Bett gibt es als Option. Es entsteht durch den Umbau der Sitzgruppe. In der Praxis bleibt der Einstiegs-Laika allerdings klar ein Auto für zwei. Das gilt auch für die Variante 6.1, die im Heck ein Hubbett bietet.

Eine Stufe senkt das Niveau zum Wohnraum hin ab

Der Tisch bietet für zwei Personen viel Platz. Er lässt sich zudem vergrößern. Das hat er: Der Grundriss fällt klassisch aus, mit Schrank und Bad hinter der Sitzgruppe, während die Küchenzeile hinter der Schiebetür Platz findet. Alles wirkt, kein Wunder bei sechs Meter Länge, eher knapp. Den Tower-Kühlschrank hat Laika zwar hoch und gut zugänglich platziert, doch Platz zum Kochen bleibt kaum – die Mini-Erweiterung misst keine 28 Zentimeter im Quadrat. Die Kürze des Gefährts zeigt sich auch an anderer Stelle. So steht die Lehne der Sitzbank unbequem steil, schmal ist sie mit 86 Zentimetern zudem. Üppig dagegen fällt der Tisch aus: Mit eingesteckter Verlängerung misst er immerhin 109 x 48 Zentimeter. Das Interieur setzt auf Holz in Birne-Dekor, verbunden mit hochglanzweißen Fronten. Laika möchte einen gediegen modernen, jedoch keinesfalls progressiven Ausbau bieten. Ganz fertig zeigte sich das Fotoauto noch nicht: Das Dekor des Bodens fällt in der Serie anders aus. Was bleibt, ist die Stufe im Bereich der Sitzgruppe, die in einem großen Bogen das Niveau zum Wohnraum hin absenkt. Als Stehhöhe ergeben sich so immerhin 190 Zentimeter. Ungewöhnlich ist die Wahl der starken Dieselheizung mit sechs Kilowatt Leistung. Trotz eines Stauraums für zwei Elf-Kilo-Gasflaschen, zugänglich vom Heck, setzt Laika auf diese Lösung. Auffällig ist zudem der Grundpreis von 41.990 Euro – eine klare Kampfansage an den Wettbewerb. Dafür, auch bei Laika ist es nicht anders, fällt die Liste möglicher Sonderausstattungen lang aus.

Unterwegs zeigt sich der Ausbau solide und ruhig