Oh wow, ein roter Knopf für die schnelle Sperrung einer Aufnahme in einer Notsituation – soviel zum ersten Eindruck. Dann die Enttäuschung: Der rote, eindeutig markierte Knopf ist gar nicht zum Speichern einer Aufnahme, sondern er dient zum Aktivieren und Deaktivieren des Parkmodus. Zu früh gefreut, der Knopf für die Sperrung befindet sich etwas weiter rechts. Wer seine Dashcam aber nicht so gut kennt, könnte sich in einer Stresssituation davon verwirren lassen. Immerhin setzt man intuitiv die Signalfarbe Rot mit einem Notfall gleich. Wer nun in der Notsituation intuitiv den roten Knopf drückt, muss schlechtestenfalls damit leben, dass sein Beweismittel später nicht mehr auf der SD-Karte auffindbar ist. Ein weiterer Abzug in Sachen Bedienung: Anders als andere Dashcams filmt die Lamax C7 nicht sofort los, wenn sie an Strom angeschlossen wird. Die Aufnahme muss erst mit einem Knopfdruck aktiviert werden.