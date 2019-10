Lamborghini Aventador SV Jota: Test, Motor, Preis

wie– in derhat dieser Buchstabe eine große Bedeutung. Zum ersten Mal verwendet wurde Jota (bezeichnet einen Zusatz aus dem FIA-Regelwerk) für einen Miura . Es war jener, den der damalige Cheftestfahrer Bob Wallace nach allenerleichterte und seine Leistung verstärkte, bis Firmengründer Ferruccio Lamborghini das rasende Labor kurzerhand an einen Millionärskunden verkaufte. Dem Miura Jota bekam dieser Wechsel nicht, er erlebte sein Ende inauf einer italienischen Straße und brannte völlig aus.

Genug Stoff also für einen Mythos, der den Jota bis heute umgibt. Und der Beweis, dass der Lamborghini-Gründer selbst mitwirklich gar nichts zu tun haben wollte – sein Streben galt dem perfekten GT . Ein paar sportliche Jotas gab es anschließend; einewurde vom Werk umgebaut, ein Teil wurde von anderen Stellen "jotaisiert". Später setzte Lamborgini das Kürzel selbst noch ein paarmal ein, allerdings auch eher halbherzig. Denn der von Wallace getunte Jota hatte es in sich:statt der 370 des Werksautos,, zwei 60-Liter-Tanks, knapp unter 900 Kilogramm Gewicht statt der rund 1300 des Serien-Miura – ein brachialer Potenzbolzen mit überragendem Handling dürfte der "J" definitiv gewesen sein.

Dampfmacher: Das 6,5 Liter große Kraftpaket im Heck treibt den Lambo mit 770 PS und 720 Nm nach vorne.

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO BILD SPORTSCARS

Das sei vorausgeschickt, wenn wir uns demwidmen: dem Aventador SVJ, dem Superveloce Jota, der auf dem Aventador S von 2017 aufbaut und in zwei Varianten auf den Markt kam: Zur Präsentation in Pebble Beach zeigte Lamborghini den SVJ 63 zur Erinnerung an das Gründungsjahr und. Für einen etwas größeren Kundenkreis ist dagegen der "normale" SVJ bestimmt, von dem es 900 Stück geben wird. Er ist die im Moment am weitesten entwickelte Variante des Aventador, basiert prinzipiell auf dem S, der die Hinterachslenkung einführte, und legt leistungsmäßig mitund einer Drehzahlerhöhung von 200 Touren eine ganze Schippe drauf. Gewichtstechnisch liegt er zwar 72 Kilo unter dem S, bringt aber immer nochauf die Waage.