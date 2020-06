D

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

ieser Lamborghini Huracán ist ein echter Dauerläufer! Während viele Lambo-Besitzer ihre Exoten ausschließlich am Wochenende rausholen und nur wenige Tausend Kilometer im Jahr zurücklegen,Wie das geht?Offensichtlich ist der Lambo seit seiner Zulassung 2015 im Dauereinsatz gewesen. Anders ist der aktuelle Kilometerstand von rund 190.000 Meilen nicht zu erklären.Das ist schon für ein normales Auto eine ordentliche Distanz. Aber eine unfassbare Laufleistung für einen italienischen Sportwagen mit 610 PS aus einem 5,2 Liter großen V10-Saugmotor! Ein kurzer Blick in die Gebrauchtwagenbörsen zeigt, dass der Huracán mit der aktuell höchsten Kilometerleistung, der in Deutschland zum Verkauf steht, gerade mal 93.000 Kilometer auf dem Tacho stehen hat. Das rote Exemplar von Royalty Exotic hat mehr als die dreifache Strecke zurückgelegt.