E in Lamborghini im Privatkunden-Leasing – das gibt es nicht oft! Bei "Sparneuwagen" sind aktuell gleich zwei verschiedene Lamborghini Huracán LP610-4 im Angebot. Aber eines ist klar: Auch im Leasing wird ein über 200.000 Euro teurer Lamborghini nicht zum Schnäppchen! Beim ersten Angebot handelt es sich um einen gebrauchten Lamborghini Huracán mit (Erstzulassung März 2018) mit aktuell 14.292 Kilometern auf dem Tacho. Neben dem 5,2-Liter-V10-Saugmotor mit 610 PS und 560 Nm Drehmoment verfügt dieser Huracán über eine gute Ausstattung inklusive Frontlift, Rückfahrkamera, 20-Zoll-Felgen und einer rund 12.000 Euro teuren "Ad Personam"-Mattlackierung (Grigio Titans). So hat der Lambo neu 243.323 Euro gekostet. Jetzt können Privatkunden den Huracán für 2088 Euro brutto (1755 Euro netto) pro Monat leasen. Eine Anzahlung ist nicht nötig, allerdings kommen noch Überführungsgebühren in Höhe von 2500 Euro obendrauf. Das Angebot läuft über 36 Monate mit einer jährlichen Fahrleistung von 7500 Kilometern. An die sollten man sich besser halten, denn pro Mehrkilometer werden heftige 70,01 Cent fällig.

Ehemaliger Neupreis von 259.000 Euro

Alternativ ist bei "Sparneuwagen" noch ein zweiter Huracán im Angebot. In diesem Fall geht es um ein neuwertiges 2019er-Modell mit gerade mal 250 Kilometern auf der Uhr und ebenfalls sehr guter Ausstattung. Neben Rückfahrkamera, Sportabgasanlage, Frontlift, Magento-Fahrwerk ist dieser Lambo in der Sonderfarbe "Viola 30th Anniversary" lackiert (aktuell allerdings foliert). Der Neupreis lag bei 259.000 Euro, weshalb die Leasingrate bei diesem Wagen höher ausfällt: Privatkunden können den 610 PS starken Mittelmotorsportwagen für 2428 Euro brutto (2040 Euro netto) pro Monat leasen. Auch hier ist keine Anzahlung nötig, und die Überführungskosten sind mit 1500 Euro etwas günstiger. Das Angebot läuft ebenfalls über 36 Monate, allerdings mit einer Gesamtfahrleistung von 30.000 Kilometern in drei Jahren. Bei beiden Angeboten gilt: Für einen Lamborghini Huracán sind die Preise der Monatsraten absolut in Ordnung – für Otto Normalverbraucher leider trotzdem unerreichbar.