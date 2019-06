hat in Genf offenbar Blut geleckt: Auf dem Auto Salon 2019 zeigte Giugiaro mit dem GFG Style Kangaroo einen. Und zwar kein hochpotentes Luxus-SUV, sondern eine flache Flunder mit Allrad und ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Dass das nicht mehr als eine Spielerei ist, ist klar. Trotzdem legt Lamborghini jetzt nach und zeigt mit demeine. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Italiener in diese Richtung denken: Schon in den 1970er-Jahren gab es mit Jarama und Urraco zwei Sportler für den Wüsteneinsatz. Damals wie heute gilt aber:

Fünf Zentimeter mehr Bodenfreiheit sollen den Lamborghini Huracán geländegängiger machen.

Ballonreifen mit offenen Schulterblöcken findet man sonst nicht mal beim Urus.

Dass beim auffällig lackierten Sterrato Concept die Sportlichkeit im Vordergrund steht, wird schon beim Blick auf dasklar: Die Studie baut auf dem normalen640 PS starkem 5,2-Liter-Sauger auf. Allerdings haben die Ingenieure dieerhöht, die(sofern man sie beim Huracán so bezeichnen kann)(vorne 1, hinten 6,5 Grad) und dieum 30 Millimeter vergrößert. Dazu kommen, ein, der am Heck gleichzeitig als Diffusor dient und ebenfalls mit Aluminium . Auffällig sind die breiten, unlackierten. In den weiten Radkästen verstecken sichmit neu entwickelten, die besten Grip im Gelände sicherstellen sollen und mit ihrendie Selbstreinigung der Räder von Matsch und Dreck unterstützen.Wie beim Standard-Huracán steuert auch im Sterrato das(Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) proaktiv. Für das Concept Car wurde das Steuersystem auf denund aufhin optimiert. Das Ziel:. Für den Fahrspaß sorgt das verbesserte Heckantriebs-Feeling bei gleichzeitiger Stabilisierung beim Übersteuern. Damit der Abenteuer-Anspruch auch innen deutlich wird, kommt beim Lamborghini Sterrato Concept einzum Einsatz. In den aus Carbon gefertigtenwerden die Passagiere beim schnellen Ritt über Stock und Stein von Vierpunktgurten festgehalten. Diesind schmutzresistent und leicht abwaschbar.