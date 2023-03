From Hero to Zero – vom Glückspilz zum Deppen: Grant Burnett konnte seinen Volltreffer kaum fassen. Gerade einmal umgerechnet 28 Euro hatte der Schotte britischen Medienberichten zufolge für einige Glückslose bezahlt. Mit Erfolg: Ein Los – ganze 99 Cent teuer – brachte ihm den Hauptgewinn ein.