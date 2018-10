Lamborghini: kuriose Unfallflucht in Miami

D

er Fahrer eines Lamborghini Huracán Spyder war an einem Samstagmorgen in Miami (US-Bundesstaat Florida) wohl noch nicht richtig wach, als er gegen 7:30 Uhr ins Heck eines Pick-ups krachte und den Truck über eine Kreuzung schob. Umso aufgeweckter war seine anschließende Reaktion: Unmittelbar nach dem Aufprall sprang der Mann aus dem demolierten Sportwagen und stellte sich hinter eine am Straßenrand parkende Mercedes S-Klasse. Wenig später steigt auch sein Beifahrer aus. Dann öffnen sie die Türen des Mercedes – und rasen in der deutschen Nobelkarosse davon! Zurück bleiben der verdatterte Fahrer des gerammten Pick-ups und einige Fragen: Warum konnten die Lambo-Insassen direkt umsteigen? Standen der Huracán und die S-Klasse in Verbindung zueinander? War der Unfall möglicherweise sogar geplant?