Marty McFly und Doc Brown brauchten dafür noch einen Flux-Kompensator. Doch mir reichen zwei Elektromotoren, um auf dem Zeitstrahl zu reiten. AUTO BILD durfte in Pebble Beach den Aufbruch in die Zukunft wagen und zur Testfahrt mit einem Lamborghini starten, der erst in fünf Jahren auf den Markt kommen soll.

Lanzador heißt das Gefährt für die Zeitreise, und er ist für die Italiener das mit Abstand wichtigste Auto der Dekade, wenn nicht der gesamten, bislang 60 Jahre langen Geschichte. Das Schaustück in Azzurro Abissale nimmt nicht nur die vierte Baureihe vorweg, für die Presidente Stephan Winkelmann schon seit Urzeiten kämpft, er wird zugleich der erste elektrische Lamborghini und soll der Marke so die Zukunft sichern.

Zoom Höher als der Sterrato, flacher als der Urus: Der Lanzador ist der erste Elektro-Lamborghini und extrem wichtig für die Zukunft der Marke.

Bild: Automobili Lamborghini S.p.A.



Scheinwerfer wie mit der Rasierklinge geschnitten, breit, flach und kantig wie ein Keil – von weitem sieht der Lanzador aus wie jeder andere Lamborghini. Doch wenn man näherkommt, erscheint er plötzlich in einem anderen Licht. Der Lanzador ist höher als der Sterrato, aber flacher als der Urus . Er hat vier Sitze, aber nur zwei Türen, und er hat sogar zwei Kofferräume – einen wie üblich hinten und einen zweiten vorne als Frunk, für den die Designer ein paar maßgeschneiderte Kleidersäcke entworfen haben.

Der erste halbwegs sozialverträgliche Lambo



Ultra GT nennen die Italiener das Konzept, das genügend Luft lässt für einen Nachfolger des Urus und das als zweitüriges SUV-Coupé bislang noch ziemlich allein auf weiter Flur steht. Zwar hat der Lanzador messerscharfe Kanten, die typischen LED-Wurfsterne im Scheinwerfer und das Hexagon als bestimmendes Grafik-Element, er sieht für einen Lambo aber ungewöhnlich milde aus.

Zoom Ungewöhnlich milde: Für einen Lamborghini pflegt der Lanzador einen geradezu zurückhaltenden Auftritt.

Bild: Automobili Lamborghini S.p.A.



Als erster politisch korrekter und halbwegs sozialverträglicher Lamborghini tritt der Lanzador nicht ganz so laut und brüllend wie Urus & Co auf – und das kann man diesmal wörtlich nehmen.

Mehr als ein leises Surren und das übliche Knistern eines handgedengelten Prototypen ist nicht zu hören, als sich der Stier für vier in Bewegung setzt. Später wird das Rasseln und Knacken verschwunden sein, und stattdessen ein mehr oder minder emotionaler Synthie-Sound erklingen, verspricht Entwicklungschef Rouven Mohr. Er weiß selbst am allerbesten, dass nichts an das Drama heranreicht, das ein V10 oder gar ein V12-Motor entfacht.

1400 PS sollen für mächtig Vortrieb sorgen



Deshalb will der oberste Torero aus Sant'Angata auf andere Weise für Nervenkitzel sorgen. Ein Megawatt oder nach alter Währung hat 1400 PS Leistung und sicher ein vierstelliges Drehmoment sind ja schon nicht schlecht. Viel mehr als drei Sekunden dürfte der Lanzdaror damit auf Tempo 100 nicht brauchen, und Lamborghini wäre nicht Lamborghini und der Lanzador kein Ultra-GT, wenn sie ihm schon bei 250 oder gar 200 km/h den Stecker ziehen würden.

Zoom Kraftpaket: Ein Megawatt Leistung und ein vierstelliges Drehmoment sind als Leistungsdaten angepeilt – das klingt brachial.

Bild: Automobili Lamborghini S.p.A.



Mittels spezieller Kühlketten soll der Lanzador seine volle Leistung dauerhaft und wiederholbar abrufen können. Und er will die Fahrdynamik mit neuen Regelsystemen bis hin zu individuellem, mit den Wippen am Lenkrad kontrollierbarem Radschlupf auf ein neues Niveau heben.

Technikentwicklung unter Porsche-Regie



Volt für ultraschnelles Laden und mit so viel Speicherkapazität, dass auch der Lamborghini auf eine Alltagsreichweite von 500 Kilometern kommen sollte, ohne dass er allzu viel Übergewicht mit sich herumschleppen würde – 2,2, maximal 2,5 Tonnen sind anvisiert. Die technische Basis dafür liefert die Plattform SSP, die unter Federführung von Porsche gerade für die Sport- und Luxusmodelle im VW-Konzern entwickelt wird: Mit Akkus neu bis zu Chemie und Form der Zellen, mit mehr als 800für ultraschnelles Laden und mit so viel Speicherkapazität, dass auch der Lamborghini auf eine Alltagsreichweite von 500 Kilometern kommen sollte, ohne dass er allzu viel Übergewicht mit sich herumschleppen würde – 2,2, maximal 2,5 Tonnen sind anvisiert.

Sitzposition fast wie im Huracán





Im Auto fühlt man sich einem Sportwagen näher als einem SUV – zumindest als Fahrer. Trotz der Batterie im Boden kauere ich in meiner mit nachhaltig gegerbtem Leder ausgeschlagenen Sitzschale fast so tief wie in Huracán und fühle mich wie immer bei Lamborghini wie ein Kampfjet-Pilot, so dicht umgibt mich das digitale Cockpit.

Zoom Am Arbeitsplatz: Der Lanzador-Fahrer sitzt wie in einer Pilotenkanzel, alles Wichtige wird am Lenkrad geregelt.

Bild: Automobili Lamborghini S.p.A.



Alles Wichtige verstelle ich am Lenkrad, alles andere finde ich in der "Pilot's Unit", die eingebettet in eine skelettartige Mittelkonsole weit im den Raum ragt. Der Beifahrer hat im Lanzador ein eigenen Bildschirm, sein Fußraum ordentlich Platz.

Erstaunlich viel Platz im Fond



In Reihe zwei gibt es ein neues Erlebnis für so einen Flachmann: Mit solider und von einem großen Glasdach noch unterstrichenen Kopffreiheit wähnt man sich im Fond eher im Urus. Zumindest bei der Studie sind bewegliche Einzelsitze eingebaut, die Kopfstützen am Dach festgeschraubt. Die gesamte Kabine ist mit Öko-Materialien ausgeschlagen, von der Bio-Wolle bis hin zu recyceltem Carbon.

Zoom Platz für zwei: Unter dem großen Glasdach bietet der flache Lanzador überraschend viel Kopffreiheit auf zwei Einzelsitzen.

Bild: Automobili Lamborghini S.p.A.