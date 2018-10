B

ei diesem Lamborghini müssen sogar Kenner zweimal hingucken, um zu erkennen, dass es sich hierbei um eine Kopie handelt. Ein Start-up aus dem Iran hat den Lamborghini Murciélago LP670-4 SV (Produktionsende 2010) wiederauferstehen lassen, als fast perfekter Klon im bekannten Design . Tatsächlich sieht das Fake Car, dessen Name kurioserweise nirgends erwähnt wird, täuschend echt aus: Giallo-Farbe, schwarze Carbon-Applikationen an Front- und Heckpartie, die Türschwelle ziert sogar ein "Murciélago"-Schriftzug. Nur das Logo fehlt, an der Stelle, wo sonst der stolze Stier prangt, ist beim Iraner nichts zu sehen.