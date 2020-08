E

Zubehör für autarkes Campen Porta Potti Preis*: ab 59,90 Euro Dometic Kompressor-Kühlbox Preis*: 219,88 Euro Solarpanel fürs Wohnmobil Preis*: ab 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 69,85 Euro *Preise: Stand 22.05.2020 *Preise: Stand 22.05.2020

s ist nichts Besonderes, dass ein Rapper ein dickes Auto besitzt. Auch kommt es immer mal wieder vor, dass das dicke Auto eines Rappers zu Schrott gefahren wird. Was allerdings ist es eher selten, dass der Rapper daran keine Schuld trägt. So jetzt geschehen in der US-Metropole New York City, als der. Drei Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen, wie das US-Portal " TMZ " berichtet. Ob Bari, der neben seiner musikalischen Tätigkeit auch noch Modedesigner und Unternehmer ist, unter den Verletzen war, ist nicht bekannt.Diverse Fotos zeigen ihn aber unmittelbar nach dem Unfall angeregt mit den Rettungskräften redend.Offenbar hatte eine 23-jährige Frau die Kontrolle über den Lamborghini verloren, nachdem sie zu schnell von einem Highway abgefahren war.