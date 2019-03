S

upercar-Drama in England: In London hatte ein grauer Lamborghini Huracán Performante eine unsanfte Begegnung mit einem Baum und einer Mauer – nach einer leichtsinnigen Protz-Aktion seines Fahrers. Der Mann wollte den versammmelten Supercar-Fans offenbar eine große Show bieten. Im Anschluss an ein Supercar-Treffen des britischen Luxusauto-Händlers "HR Owen" machte er mit seinem 640-PS-Schlitten auf dicke Hose, ließ zunächst den Motor aufheulen, um dann mit Launch Control durchzustarten. Die Poser-Fahrt dauerte nicht lange: Nach etwa 200 Metern brach der Lambo aus! Beim Versuch gegenzulenken, verlor der Fahrer komplett die Kontrolle, krachte frontal in eine Steinwand, während das Heck rechts hinten mit einem Baum kollidierte.