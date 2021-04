Die Landmodo Vast Pro Night Vision Dashcam ist nicht nur eine Dashcam, sondern auch ein Nachtsicht-System, das Autofahrer bei Dunkelheit unterstützen soll. Im Test funktioniert das Gerät leider in beiden Belangen unterdurchschnittlich. Vor allem die Bildqualität kann nicht überzeugen. Daher bekommt die Dashcam mit Zusatzfunktion lediglich 10 von 50 möglichen Punkten und die Note "mangelhaft". ( Weitere Infos zum AUTO BILD-Test-Szenario lesen Sie in unserem Dashcam-Test mit Bestenliste

Testergebnisse: Lanmodo Vast Pro Night Vision Dashcam

Sicherheit & Bedienung: Schon bei der Installation geht es los mit den Punktabzügen. Zum ersten Mal müssen wir bei einem Dashcam-Test mit einem Schraubendreher ran. Denn die Halterung wird mit Schrauben an der Kamera fixiert. Die Stromversorgung kommt aus dem Zigarettenanzünder oder der OBD2-Buchse. Einen USB-Anschluss hat die Kamera nicht, Software-Updates sind also nicht vorgesehen. Weiter geht es mit den Einstellungen: Das Gerät hat dafür sechs Knöpfe. Ist die Kamera im Auto installiert, wird die Bedienung zu einem Glücksspiel. Denn erkennen, welcher Knopf welche Funktion hat, kann man nur, wenn man nah rangeht. Apropos Funktion: Um sich als Dashcam rühmen zu dürfen, fehlt der Lanmodo Vast Pro Night Vision Dashcam etwas ganz Wesentliches: die Möglichkeit, Aufnahmen manuell zu sperren. Zwar verfügt sie über einen G-Sensor, der die Sperrung einer Aufnahme initiiert, sobald er eine Erschütterung wahrnimmt, der manuelle Schutz vor dem Überschreiben ist aber nicht möglich.

Qualität: In Sachen Bildqualität setzt die Landmodo Vast Pro Night Vision Dashcam keine Maßstäbe. Sie schafft zwar Full-HD (1080p) bei 30 Bildern pro Sekunde, aber die Aufnahmen können insgesamt nicht überzeugen. Sie sind zwar ausreichend hell, wirken aber unscharf und verpixelt. Hinzu kommt ein leichter Blaustich. Bei schlechten Lichtverhältnissen kommt starkes Rauschen hinzu – für eine Dashcam, die eigentlich auch ein Nachtsichtgerät sein soll, eine sehr schlechte Leistung. Wichtige Details wie Kennzeichen sind überhaupt nicht erkennbar. Andere Dashcams performen da wesentlich besser. Erschwerend hinzu kommt ein sehr schmaler Aufnahmewinkel von nur 45 Grad – eine gute Dashcam deckt mindestens 140 Grad oder mehr ab.

Besonderheiten: Als Nachtsicht-System kann man die Dashcam auf dem Armaturenbrett oder in der Windschutzscheibe installieren, dort soll sie den Fahrer dabei unterstützen, in dunklen Bereichen auf der Straße mehr zu sehen. In der Praxis funktioniert das nur bedingt. Das Bild ist total verzerrt und zieht nach – so entgehen dem Fahrer im Ernstfall wichtige Details. Die Nachtsichtfunktion hellt lediglich die Bereiche auf, die ohnehin von einer Lichtquelle angestrahlt werden. Dort, wo es wirklich dunkel ist, bleibt es auch dunkel. Hinzu kommt starkes Rauschen, das die Aufnahmen unklar macht. Insgesamt ist diese Funktion also nicht zu gebrauchen.

Fazit und Daten in der Übersicht



Fazit: Aktuell gibt es die Landmodo Vast Pro Night Vision Dashcam nur online und in Dollar zu bestellen. Umgerechnet kostet sie rund 300 Euro. Dafür bekommt man eine Kamera, die keine guten Aufnahmen erzeugt, der eine zentrale Funktion fehlt und die auch bei der Assistenzfunktion (Nachtsicht) keinen guten Job macht. Insgesamt kann man das Geld besser anlegen.

