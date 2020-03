L

Wann lohnt sich Leasing – und wann nicht? Auto kaufen oder leasen? Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. BILD gibt hilfreiche Tipps und zeigt, für wen sich was lohnt.





easing-Angebote klingen oft verlockend: Für bezahlbare Raten gibt es ein nagelneues Auto, und am Ende der Vertragslaufzeit wartet bereits der nächste Traumwagen. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, denn auch das Leasing hat Nachteile: So ist beim Kilometer-Leasing zum Beispiel die Laufleistung eingeschränkt. Entscheidet man sich für das Restwert-Leasing, droht sogar eine heftige Nachzahlung. Wer vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen will, der zahlt auch meist drauf. Also doch lieber kaufen?