Das 5G-Rennen basiert auf dem Prinzip der sogenannten "Remote Reality". Das bedeutet, dass Objekte in Echtzeit vom Smartphone aus gesteuert werden. Ein Video-Stream ermöglicht dem Benutzer, Maschinen und Geräte aus der Entfernung zu kontrollieren. Mit dem Ausbau des 5G-Netzes findet diese Technik hauptsächlich im Medizinbereich sowie bei Service- und Wartungsarbeiten an Industrie-Maschinen Anwendung.

Das Wayra 5G Tech Lab im Herzen Münchens bietet jungen Gründern und Start-ups einen Raum, neue 5G-Anwendungen für Verbraucher und Industrie zu entwickeln. Das Tech Lab ist mit seiner umfassenden technischen Ausstattung und seiner Ausrichtung auf Start-ups das erste dieser Art in Deutschland. o2 hat das 5G Tech Lab mit einem eigenen leistungsstarken 5G-Campusnetz ausgestattet, mit dem es mit 100 Megahertz Bandbreite funkt – das ist mehr, als die deutschen Netzbetreiber je über ihr kommerzielles 5G-Netz senden könnten. Beste Voraussetzungen also für einen heißen 5G-Showdown zwischen COMPUTER BILD- und AUTO BILD-Lesern! o2 lädt ins smarte Wayra 5G Tech Lab zum exklusiven 5G-Autorennen ein.

Drei COMPUTER BILD-Leser und drei AUTO BILD-Leser dürfen am 8. September 2021 im Wayra 5G Tech Lab gegeneinander antreten. Mit dabei: Der stellvertretende AUTO BILD-Chefredakteur Robin Hornig und Telefónica Deutschland-CEO Markus Haas, die sich ebenfalls ein rasantes Rennen mit den Modell-Autos liefern werden.

• Besuchen Sie die Aktionsseite und bewerben Sie sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse.• Verraten Sie uns, weshalb Sie an dem Rennen teilnehmen möchten.• Die Bewerbung ist bis einschließlich 31. August 2021 möglich.• Kontrollieren Sie ab dem 1. September regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach – auch den Spam-Ordner.• Sind Sie unter den glücklichen Gewinnern, nehmen Sie am 8. September 2021 am exklusiven o2 5G-Race in München teil.• Die Fahrtkosten werden bis zum Preis eines Zugtickets (2. Klasse) von Ihrem Wohnort nach München erstattet. Heben Sie die Belege über Ihre Reisekosten gut auf.• Austragungsort ist das Wayra 5G Tech Lab in München.• Das Rennen beginnt mittags und soll ungefähr eine Stunde dauern.• Vor Ort erhalten Sie ein Samsung Galaxy Z Fold 3 oder ein Samsung Galaxy Z Flip 3, das Sie nach dem Event mit nach Hause nehmen dürfen.• Der Gewinner des Rennens erhält zusätzlich eine Samsung Galaxy Watch 4.• Weiteres zur Teilnahme an Gewinnspielen lesen Sie unter cobi.de/teilnahmebedingungen .