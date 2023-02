Wenn es um Mittelklasse-Limousinen geht, denkt hierzulande wohl jeder an Audi A4 3er BMW und die C-Klasse von Mercedes-Benz . Doch auch die Luxus-Tochter des japanischen Herstellers Toyota hatte bis Ende 2020 ein schickes und gut ausgerüstetes Fahrzeug im Angebot. Nachdem Lexus in Europa aber weitaus weniger bekannt ist als in den USA oder dem Heimatland Japan, konnte auch die Limousine IS nur bescheidene Erfolge verbuchen.