Natürlich der 21. Juni. Und natürlich Spanien. Der längste Tag des Jahres in einer der sonnenreichsten Regionen Europas. Hier und heute rollt das erste Serien-Solarauto der Welt über staubige Straßen.

Modellname: 0. Gesprochen: "zero". Entwickelt vom niederländischen Start-up Ligthyear, einer jungen Truppe, gegründet von ehemaligen Studenten der TU Eindhoven. Gebaut beim Auftragsfertiger Valmet in Finnland. Stückzahl der Kleinserie: 946 – weil ein Lichtjahr (Lightyear) 9,46 Billionen Kilometer lang ist …

Vattenfall-Wallboxen Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Vattenfall-Ladepakete samt günstiger Wallboxen mit Hardware-Bonus: Charge Amps Halo™ ab 299 Euro Zum Angebot In Kooperation mit



Man steigt ein in ein Auto, das den Kunden ab November unglaubliche 250.000 Euro kosten wird. Aber dieser Lightyear ist ein Anfang, ein Versprechen für die Zukunft – und fast ein Perpetuum mobile. Solange die Sonne scheint, braucht dieses Solar Electric Vehicle (SEV) keine Ladestation, versprechen die Holländer. Bis zu sieben Monate lang; in Spanien. Bei uns immerhin zwei Sommermonate.

Zoom Kraftwerk: Fünf Quadratmeter Solarzellen auf dem Dach sammeln Strom für bis zu 70 Kilometer pro Tag – wenn die Sonne scheint.





Die Sonne lädt die Batterie des Lightyear



782 zweifach gebogene Solarzellen auf Dach und Fronthaube, zusammen fünf Quadratmeter groß, können Energie für bis zu 70 Kilometer am Tag aufnehmen und in der 60-kWh-Batterie speichern. Der Akku kann natürlich zudem klassisch per Kabel geladen werden. Die Sonne scheint schließlich nicht jeden Tag.

Zoom Endergebnis: Nach dem Gewinn eines Solarauto-Rennens entscheiden sich fünf Studenten, das nachhaltigste Auto der Welt zu bauen.





Von der Universität auf die Straße



Lightyear, finanziert von einer Reihe privater Investoren, angeführt von einer wohlhabenden Schweizer Familie, ist nicht das einzige Start-up, das ein SEV auf den Markt bringen will – 2023 soll der Minivan Sion der deutschen Firma Sono starten.

Lex Hoefsloot (31), einer der fünf Firmengründer und Boss von Lightyear, sagt: "Unser Auto ist keine Alternative zu allem, was auf dem Automarkt zu haben ist. Eher wie einst der Tesla Roadster . Wir zeigen, was möglich ist." Das Quintett gewann als Studententeam 2013 und 2015 ein großes Rennen für Solarmobile in Australien. "Danach", erinnert sich Lex Hoefsloot, "fragten wir uns: Warum gibt es das nicht auf der Straße?"

Designvorbild aus Wolfsburg



w -Wert unter 0,19, Kameras statt Außenspiegel, geschlossene Räder. Sechs Jahre nach der Firmengründung ist der Lightyear 0 fast fertig. In Spanien steht ein Prototyp, der das Serienauto zu etwa 95 Prozent abbildet. Das Auto: ein auf totale Effizienz getrimmter Fünfsitzer. Tropfenform ( VW XL1 war Vorbild), fast Vollcarbon zur Gewichtsreduktion, c-Wert unter 0,19, Kameras statt Außenspiegel, geschlossene Räder.

Zoom Vorbild VW XL1: Tropfenform mit lang gezogenem Heck für optimierte Luftströmung. Der cw-Wert liegt unter 0,19.

Der Antrieb verfolgt dasselbe Ziel: Vier selbst entwickelte Radnaben-E-Motoren sollen für bestmögliche Effizienz sorgen. Ohne dass der Fahrkomfort darunter leidet.

Fahrzeugdaten Modell Lightyear 0 Pfeil Pfeil Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Akku Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Ladeleistung Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung vier Radnaben-E-Motoren, Allrad 120 kW (163 PS) 1720 Nm 60 kWh bis 625 km plus bis 70 km (Solar) bis 60 kW, entspricht 520 km in einer Stunde 5083/1972/ 1445 mm 1575 kg 640 l 10,0 s 160 km/h 10,5 kWh/100 km 250.000 Euro



Alle weiteren technischen Daten wie Beschleunigung, Topspeed oder Ladegeschwindigkeit per Kabel sind bewusst nicht überragend. Dafür der (versprochene) Verbrauch: 10,5 kWh auf 100 Kilometer. Eine Ahnung davon, dass das wahr sein könnte, bekommt man auf der kurzen Testfahrt. Vor allem das Segeln und das Rekuperieren funktionieren beeindruckend. Von der Sportlichkeit und vom Luxus anderer Autos dieser Preisklasse ( Porsche Taycan Mercedes EQS , Lucid Air) ist der Lightyear 0 weit entfernt.

Zoom Veganer Innenraum: Der 10-Zoll-Touchscreen zeigt an, welche Solarzellen gerade wie viel Strom sammeln