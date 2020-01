LMC Element T 758 G: Wohnmobil-Test

Das Fahrerhaus überzeugt mit großem Panoramadach, das für viel Licht und bei Bedarf auch Luft sorgt, sowie bequeme, gut verstellbare und drehbare Sitze. Eine gemütliche Runde für bis zu sechs Personen ist also möglich. Bequemlichkeit ist auch im Heck Trumpf. Dieser Bereich lässt sich durch die Tür des Bades (mit festem Waschbecken, Spiegel, Schrank, WC und Handtuchleiste) vom Wohnraum abtrennen. Gegenüber auf der Beifahrerseite gibt es eine separate Dusche. Die erhöht über der Heckgarage eingebauten Einzelbetten lassen sich mit wenigen Handgriffen zu einer großen Liegewiese ausbauen. Sie sind mit bequemen Matratzen und Lattenrosten versehen und versprechen süße Träume. Oben nehmen offene und geschlossene Ablagen Wäsche und Kleinteile auf. Direkt an der Bettablage sind zudem zwei USB-Buchsen eingebaut. Zwei Kleiderschränke gibt es rechts und links unter den Betten.

Positiver Fahreindruck: Beim Tanz um die Hütchen lässt sich der Element leicht dirigieren.

LMC Element T 758 G Fahrzeugdaten Motorisierung Multijet II 140 Motor/Bauart/Zylinder/ Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/ vorn quer Hubraum 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 103 (140) bei 3600 Nm bei U/min 350 bei 1400 Höchstgeschwindigkeit 135 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R16 CP Reifentyp Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 75 l/Diesel Anhängelast gebremst/ ungebremst 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 7410/2320/2920 mm Radstand 4035 mm Messwerte Beschleunigung 0–50 km/h 5,9 s Beschleunigung 0–80 km/h 14,1 s Beschleunigung 0–100 km/h 23,1 s Masse fahrbereit 3117 kg Zuladung/zul. Gesamtgew. 383/3500 kg Wendekreis links/rechts 14,5/14,4 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 44,8 m Bremsweg aus aus 100 km/h warm 46,4 m Innengeräusch bei 50 km/h 60 dB(A) Innengeräusch bei 80 km/h 66 dB(A) Innengeräusch bei 100 km/h 69 dB(A) Testverbrauch – CO2 11,3 l D – 300 g/km Reichweite 664 km Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Alu/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden Styrofoam/XPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 49/34/34 mm Fenster 6 Dachhauben 6 Max. Innenhöhe/-breite 2130/2185 mm Bettenmaß Front (L x B) 1975 x 1400 mm Bettenmaß Heck (L x B) 1900–2020 x 800/ 1875–2045 x 800–2100 mm Herd 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 142/15 l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/ mit Dreipunktgurten 4/4 Heizung Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 1/4 Leuchten 19 Aufbaubatterie 95 Ah Frischwassertank 125 l Abwassertank 90 l Gasvorrat 2 x 11 kg Kosten/Garantien Abgasnorm Euro 6d-Temp-EVAP Steuer pro Jahr 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 355/911 Euro Werkstattintervalle 24 Monate/48.000 km Garantie Basis/Durchrostung 2/12 Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 2/12 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre Preise Grundpreis (mit Basismotor) 56.790 Euro Testwagenpreis 71.610 Euro * VK SB 350 Euro inkl. TK SB 150 Euro, jährliche Zahlweise. Alle Angaben ohne Gewähr

Einen von hellen Tönen dominierten Innenraum, der ein luftiges Raumgefühl bietet. Und einige schöne Detaillösungen. Dazu gehört der Einstieg mit integrierter Stufe, festen Haltegriffen, Mülleimer, Fenster mit Verdunkelung (an/in der Tür), Schublade und Lichtleiste. Zahlreiche Spots sorgen für stimmungsvolle Beleuchtung. Im Fahrerhaus gibt es eine umlaufende Galerie für diverse Utensilien. Weniger schön sind die zahlreichen Stolperfallen in Form von Stufen und Absätzen: eine zum Fahrerhaus, eine in den hinteren Bereich plus zwei Stufen, um das Bett zu erklimmen.Leider recht laut. Ein Vielklang an Knack-, Knarz- und Klappergeräuschen dringt aus Fahrerhausverdunkelung und dem hinteren Wohnbereich. Da wünschen wir uns mehr Feinschliff. Denn das passt so gar nicht zum ansonsten absolut entspannten, sicheren Fahr- und Wohngefühl. Das Fahrwerk des Element ist komfortabel abgestimmt, gleichzeitig aber nicht zu weich. So absolviert der Teilintegrierte Landstraßen- und Autobahnabschnitte ebenso stabil wie unseren Slalomparcours. Wankbewegungen des Aufbaus halten sich in Grenzen. Auch im Ausweichtest auf dem Testgelände zeigt der LMC ein positives Ergebnis. Die Hinterachse versetzt zwar leicht, wird aber vom fein abgestimmten ESP zuverlässig wieder eingefangen. 140-PS-Motor (950 Euro) und Schaltgetriebe harmonieren prima. Kleiner Wermutstropfen: Die Bremsen dürften noch standfester sein.Basismodell – das klingt ein bisschen nach Sparmodell. Das ist der Element keinesfalls, sondern erwachsen und ausgereift. Etwas Feinschliff bei der Geräuschentwicklung wäre aber wünschenswert.vier von fünf Punkten.