Nur gut, dass Lotus in unzähligen Jahren auf der Rennstrecke gelernt hat, wie man so eine Fuhre auch wieder einbremst – ein bisschen Feinschliff noch, dann passt’s. Denn auch wenn der Eletre anderthalbmal so lang und dreimal so schwer wie eine Elise ist, verschleiern das adaptive Fahrwerk mit Luftfedern, die um bis zu 3,5 Grad mitlenkende Hinterachse und der variable Allrad samt Torque Vectoring das wahre Format des Eletre geschickt.