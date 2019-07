Lotus Evija: Preis, Motor, Vorstellung

D ie Versuche, die britische Traditionsmarke Lotus wiederzubeleben sind ungezählt. Doch eines muss man den mittlerweile im Besitz des chinesischen Autobauers Geely befindlichen Briten zugestehen: Sie geben nicht auf und hauen bei ihren Premieren noch mächtiger auf den Putz. Gab es 2010 auf dem Evija nun den stärksten Seriensportwagen der Welt und den ersten Hypersportler aus dem Vereinigten Königreich. ie Versuche, diewiederzubeleben sind ungezählt. Doch eines muss man den mittlerweile im Besitz desbefindlichen Briten zugestehen: Sie geben nicht auf und hauen bei ihren Premieren noch mächtiger auf den Putz. Gab es 2010 auf dem Pariser Automobilsalon eine komplett neue Fahrzeugpalette zu bestaunen, präsentiert die einstige Leichtbaumarke mit demnun denund den erstenaus dem Vereinigten Königreich.

2000 PS und 1700 Nm schieben gewaltig

Einfach nur wow: Lotus peilt neun Sekunden von 0 auf 300 km/h an – Vmax ist nur wenig später erreicht. einteiligen Kohlefaser-Monocoque-Chassis eine echte Straßenrakete auf einen Vollgasbefehl lauert. Auch der Arbeitsplatz des Fahrers wirkt vom variabel einstellbaren Rennsitz bis hin zum Multifunktionslenkrad wie aus einem GT-Rennwagen entliehen. Die Leistungsdaten der auf 130 Exemplare begrenzten Serienversion stehen noch nicht genau fest. Aktuell sorgen vier Elektromotoren mit insgesamt 2000 PS und 1700 Nm Drehmoment für ordentlich Dampf in der knapp 1,7 Tonnen schweren Hypersportwagenflunder. Aus dem Stand geht es in drei Sekunden auf 100, in sechs Sekunden auf 200 und in neun Sekunden auf 300 km/h. Bei 340 km/h greift die Elektronik in den Vortrieb ein. Trotz dieser spektakulären Fahrleistungen soll die elektrische Reichweite bei stattlichen 400 Kilometern liegen. Das Design des 4,46 Meter langen und 1,12 Meter flachen Evija (steht für "der erste seiner Art") ist spektakulär und macht keinen Hehl daraus, dass in demeine echte Straßenrakete auf einen Vollgasbefehl lauert. Auch der Arbeitsplatz des Fahrers wirkt vom variabel einstellbaren Rennsitz bis hin zum Multifunktionslenkrad wie aus einementliehen. Die Leistungsdaten der aufbegrenzten Serienversion stehen noch nicht genau fest. Aktuell sorgenmit insgesamtundfür ordentlich Dampf in der knapp 1,7 Tonnen schweren Hypersportwagenflunder. Aus dem Stand geht es in drei Sekunden auf 100, in sechs Sekunden auf 200 und in neun Sekunden auf 300 km/h. Beigreift die Elektronik in den Vortrieb ein. Trotz dieser spektakulären Fahrleistungen soll diebei stattlichenliegen.

Die Ladezeit des Evija ist extrem kurz

Schnelllader: Dank Technik aus der Formel E ist der Akku des Evija nach 12 Minuten zu 80 Prozent voll. 70-kWh-Akkupaket im Fahrzeugboden kann in kürzester Zeit aufgeladen werden – zumindest theoretisch. Lotus hat das Paket aus Akkus und Ladeinfrastruktur von Williams entwickeln lassen und sich hierbei der Hochgeschwindigkeitsladung aus der Rennserie Stromversorgung mit 800 kW verfügbar sein, ist der Lotus Evija in wenigen Minuten wieder aufgeladen. Mit der aktuell verfügbaren Maximalladeleistung von 350 kW kommt er in zwölf Minuten auf 80 Prozent und in 18 Minuten auf seine volle Leistungsfähigkeit. Der CCS2-Ladestecker ist hinter einer belüfteten Klappe am Heck des Hypersportlers versteckt. So viel Hightech hat natürlich seinen Preis, wobei das wohl stärkste Serienauto aller Zeiten nicht das teuerste sein soll. Lotus kalkuliert aktuell mit 1,5 bis 2 Millionen Britischen Pfund. Dasim Fahrzeugboden kann in kürzester Zeit aufgeladen werden – zumindest theoretisch. Lotus hat das Paket ausentwickeln lassen und sich hierbei der Hochgeschwindigkeitsladung aus der Rennserie Formel E bedient. Sollte an zukünftigen Ladesäulen eineverfügbar sein, ist der Lotus Evija in wenigen Minuten wieder aufgeladen. Mit der aktuell verfügbaren Maximalladeleistung von 350 kW kommt erund in 18 Minuten auf seine volle Leistungsfähigkeit. Der CCS2-Ladestecker ist hinter einer belüfteten Klappe am Heck des Hypersportlers versteckt. So viel Hightech hat natürlich seinen Preis, wobei das wohl stärkste Serienauto aller Zeiten nicht das teuerste sein soll. Lotus kalkuliert aktuell mit