er Post (siehe unten) wurde innerhalb weniger Tage fast 50.000 Mal bei Facebook geteilt und hat es sogar in die seriösen Medien geschafft. Um was es geht? Ein Bild von einem uralten " Mercedes 310 Diesel ohne jegliche Abgasreinigung", der vermeintlich als behördlicher "Luftmeßwagen" in Stuttgart dient. Als solcher – so das vorschnelle Urteil vieler User – verpestet er genau die Luft, die er mit seinen Messungen letztendlich vor Verschmutzung bewahren soll. Und das in einer Stadt, um die es so viel Aufregung um Fahrverbote für alte Dieselautos gibt.