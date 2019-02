"Sie machen gerne Fotos von Fremden? Sie mögen schnelle Autos? Um an ein Foto zu kommen, lauern sie den Leuten zur Not auch im Gebüsch auf? Später schicken Sie den Fremden die Bilder und verlangen Geld von ihnen? Dann ist dieser Job genau das Richtige für Sie!" So lautet der Text einer Stellenausschreibung, die die Hammer Polizei auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht hat. Zum Schluss wird's konkreter: "Die Polizei Hamm sucht eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zur Durchführung der technischen Verkehrsüberwachung – also zum Blitzen." Der Post wird unter den Usern heiß diskutiert: Bis 14. Februar, 11:04 Uhr wurde er 288-mal geteilt und 342-mal kommentiert. Die Kommentare gehen von Lob für den kreativen Text bis zu Spott für die blitzende Zunft. Und so mancher mag sich die Frage stellen: Ist diese Stellenausschreibung überhaupt ernst gemeint?