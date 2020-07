E

ingefleischte BMW-Fans haben es zurzeit nicht leicht. Der Münchner Traditionshersteller verabschiedet sich immer mehr von den, die ihn in den letzten 50 Jahren groß gemacht haben. Da wären zum einen die, die sich zwar weiterhin im Programm der Bayern befinden, aber fast nur noch in den kostspieligen Topmodellen der jeweiligen Baureihen angeboten werden. In den anderen Preisklassen werden sie konsequent. Außerdem wäre da noch der, von dem BMW aber vor allem in der Kompaktklasse immer mehr abrückt. Ein weiterer Kritikpunkt vieler Fans ist: Die Modelle des Premium-Herstellers war in den letzten Jahrzehnten vor allem für ihrebekannt. In letzter Zeit werden die Fans aber zunehmend mitundkonfrontiert.