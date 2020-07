inzelbetten im Wohnmobil haben viele Vorteile. Jeder hat darin eine eigene Matratze mit eigenem Lattenrost, und wenn Nachteulen mal rausmüssen, stört's die Murmeltiere nicht. Außerdem gibt es meist diedarunter. Aber die Einstiege sind oft hoch, und kuscheln geht nur mit (meist optionalem) Umbausatz zum Doppelbett. Warum also nicht mal einausprobieren? Das ist von beiden Seiten zugänglich, und müde fällt man einfach rein – wie zu Hause. Wenn dann der Aufbau auch noch lang genug ist, um ausreichend Platz für eindavor zu bieten: bingo!Der größte Malibu hat es ganz pfiffig gelöst. Schauen wir mal rein.

Das manuelle Hubbett bietet viel Kopffreiheit und kommt mit Leseleuchten und Ablagen.

Ein ausgewachsener Vollintegrierter mit dem Flair eines kleinen fahrenden Apartments. Seine großzügige L-Sitzgruppe ist um einen Seitensitz rechts neben der Aufbautür mit Fenster ergänzt. Dieser dient gleichzeitig als Aufstieg in das, das sich mit einem praktischen Drehknauf entriegeln und tief absenken lässt. Dadurch bietet es eine angenehme Sitzhöhe. Gardinen, Ablagen und Leseleuchten sorgen gleichsam für Komfort. An die Dinette mit dreh- und verschiebbarem Tisch schließt fahrerseitig einean. Hier gibt's reichlich Raum für Vorräte.Gegenüber steht der Slimtower-Kühlschrank mit separatem Gefrierfach. Auf ihn folgt der WC-Raum mit Waschbecken, Spiegelschrank und der breiten Tür, die nach vorne geschlossen eine Wand des Raumbads darstellt. Diesteht separat. Ihre Faltwände aus Kunststoff sind schnell ausgeklappt und schützen den umliegenden Bereich effizient vor Spritzwasser. Zudem liegt die. Vor dem 1,45 Meter breiten Queensbett, dessen Matratze am rechten Fußende für einen leichteren Durchgang partiell hochgeklappt werden kann, lässt sich einzusammenschieben. Er macht zum einen das Raumbad komplett, trägt zum anderen aber auch das Schlafzimmer-TV. Hier im Heck warten neben dem bequemen Bett noch. (Überblick: alles zum Thema Wohnmobile