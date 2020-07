Marken-Check Mazda: Alle Modelle aus dem TÃœV-Report

Unter den weltweit größten Autokonzernen ist Mazda eher ein kleiner Autobauer. Dennoch hat es das vor 100 Jahren in Hiroshima gegründete Unternehmen weit geschafft.Doch sind Mazda3, CX-5 und Co. wirklich so langlebig und zuverlässig?Der kleinste im Bunde ist der Mazda2. Seit 2003 wird der Kleinwagen gebaut. Die dritte Generation ist seit 2014 erhältlich. Eines teilen jedoch alle Generationen und Altersklassen:Bremsschläuche, -scheiben und -beläge sind ohne kritischen Befund. Bei der Beleuchtung schneidet der Kleinwagen auch besser ab als die anderen getesteten Fahrzeuge und beweist Langzeitqualität.