as meistverkaufte Elektroauto der Welt hat Nissan im Programm. Zwar gehört das Tesla Model 3 aktuell zur stärksten Konkurrenz, doch hat der mittlerweile in zweiter Generation erhältlich Leaf viel Vorsprung. Denn bereits 2010 wurde er der Öffentlichkeit als erstes Serien-Elektroauto vorgestellt, das bezahlbar war und eine durchaus solide Reichweite bot. Daten von Elektroautos werden im TÜV-Report bislang noch nicht ausgewertet. Doch Nissan hat auch Bestseller mit konventionellem Antrieb im Programm.

Nissan Micra 1.2 Visia First i 80PS, Benzin

Das Cockpit des Juke ist nicht so abgedreht wie sein Äußeres.

Wer es eine Nummer kleiner haben will als mit dem kompakten Qashqai, dem bietet Nissan den etwas kleineren, aber deutlich auffälligeren Juke an. Mit mutigem Design schickte der Autobauer den Juke 2010 auf die Straßen. Und auch nach all den Jahren wirkt seine Optik nicht veraltet.Verglichen mit dem Durchschnitt wird dem Juke eher eine mittlere Qualität bescheinigt. Vor allem die Achsaufhängung sowie Ölverlust bereiten bei der Hauptuntersuchung Ärger. Und diese Problemzonen treffen nicht nur den Juke, auch andere Modelle von Nissan leiden speziell unter der anfälligen Achsaufhängung.