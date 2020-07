Marken-Check Renault: Alle Modelle aus dem TÃœV-Report

M

it dem Zoe hat Renault eines der meistverkauften Elektrofahrzeuge der Welt im Portfolio. Als der französische Automobilhersteller den kleinen Stromer 2012 auf den Markt brachte, war er früh dran. Auch mit anderen Modellen wie beispielsweise dem kultigen Espace von 1984, der als einer der ersten europäischen Vans gilt, sowie dem kleinen Twingo von 1992 war der Autobauer seiner Zeit oftmals voraus. Mittlerweile haben die Franzosen in ihrem Produktportfolio für die wichtigsten Segmente ein Modell im Angebot.Ein wichtiger Vertreter ist der Clio. Schick ist die vierte Generation (Bauzeit 2012 bis 2019) des kleinen Franzosen geworden. Er bietet ein gutes Platzangebot und kann bis zu 1146 Liter schlucken.Ein Kombi in dieser Klasse ist selten, dennoch fand der praktische Grandtour, der bis zu 1380 Liter Gepäck fassen kann, einige Abnehmer. Beim TÜV macht sich die vierte Generation auch besser als sein Vorgänger (Bauzeit 2005 bis 2013). Doch er kränkelt schon früh an der Achsaufhängung. Und auch mit den Bremsen sind die Prüfer nicht immer zufrieden.