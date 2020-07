Marken-Check Seat: Alle Modelle aus dem TÃœV-Report

I

n diesem Jahr feiert Seat seinen 70. Geburtstag. Ursprünglich war Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S.A., kurz Seat, ein Staatsunternehmen und der erste echte Autohersteller des Landes.Große Erfolge feiert Seat auch mit der Marke Cupra . Hießen früher die sportlichsten Ableger der Marke so, ist Cupra seit Anfang 2018 eine eigenständige Marke mit einem eigenen Logo, dass an indianische Stammeszeichen erinnern soll.Ein Bestseller im Portfolio der Spanier ist der Leon. Seit 1999 hat Seat das Kompaktklassemodell im Angebot, seit diesem Jahr ist die vierte Generation erhältlich. Wer einen gebrauchten Leon sucht, findet auf dem Gebrauchtwagenmarkt eine große Auswahl an Exemplaren.Schaut man sich alle Ergebnisse der Hautuntersuchungen an, fällt auf, dass die dritte Generation grundsolide ist. Die Lenkung, die Achsaufhängung, Bremsen sowie die Beleuchtung sind überdurchschnittlich gut. Leicht unter dem Durchschnitt sind lediglich die Achsfedern und Dämpfer.