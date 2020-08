M

it über drei Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2019 hat Suzuki seinen Platz in der Top-15-Liste der größten Automobilhersteller der Welt. Die Fahrzeuge des japanischen Unternehmens, das zudem auch Motorräder und Motoren fertigt, gelten als robust, preiswert und solide.Als Suzuki 2018 den neuen Jimny auf den Markt brachte, waren die Japaner von ihrem eigenen Erfolg überrascht: Der kultige Offroader war sofort restlos ausverkauft. Wer nicht schnell genug war, musste sich auf lange Wartezeiten einstellen. Ist man nicht so geduldig und benötigt auch nicht zwingend den knapp über 20.000 Euro teuren neuen Jimny, findet man den Vorgänger in den gängigen Gebrauchtwagenbörsen in großer Zahl.