Sein Name steht für Leistung und Luxus. Doch tatsächlich ist ein Maserati Ghibli als Gebrauchter nicht nur für Menschen mit ganz dickem Portemonnaie erreichbar. Als Neufahrzeug war dieserein klassischer Fall für solvente Kunden mit besonderem Geschmack. Inklusive einiger preistreibender Extras summierte sich der Neupreis auf rund 80.000 Euro.

Unser Fotofahrzeug von Motorama aus Wennigsen (Region Hannover) war bis vor Kurzem in erster belgischer Hand und wird mit 157.873 Kilometern für 33.950 Euro inklusive ausweisbarer Mehrwertsteuer angeboten. Erst kürzlich war es beim-Händler zur kostspieligen Wartung. Neben frischem Öl und neuen Reifen gab es eine mit neuen Verbundgussbremsscheiben bestückte Brembo-Bremse.

Maserati Ghibli GT FAHRASSISTENZPAKET PLUS

Im Kreise der sportlichen Oberklasse-Limousinen hat der 2013 vorgestelltedie Rolle des sportiven Schöngeists inne. Fast 4,97 Meter lang und mit drei Meter Radstand gesegnet, ist er nicht nur deutlich größer als der Quattroporte der Neunziger, sondern taugt als Musterbeispiel für sportliche Eleganz. Optisch grenzt sich der luxuriöse Italiener deutlich von der teutonischen Konkurrenz ab. Seine Front mit langer Haube und schlundartigem Grill wirkt aggressiv, an den C-Säulen trägt er stolz den Dreizack.

Maserati Ghibli gebraucht: Design strahlt noch immer Exklusivität aus