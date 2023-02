Es ist ziemlich einzigartig: Mit dem neuen GranTurismo setzt Maserati auf traditionelle Tugenden, ohne sich der Zukunft zu verschließen. Während der vollelektrische Folgore das repräsentiert, was die Politik will, bedient der Trofeo noch einmal, was Fans und Kunden wollen: einen emotionalen Tourer mit einer Soundkulisse zum Niederknien.