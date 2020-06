er Mazda CX-3 ist enorm beliebt. Seit dem Marktstart 2015 stiegen die Verkaufszahlen jährlich an, 2019 wurden über 19.000 Stück abgesetzt.Auch Gebrauchte sind gefragt, denn vor dem TÜV-Besuch braucht man sich mit dem Kleinen nicht zu fürchten. Am sichersten fährt man natürlich mit scheckheftgepflegten Exemplaren vom Vertragshändler.in der Nähe von Hamburg zum Verkauf steht.

Das Cockpit wartet mit viel Hartplastik, aber solider Verarbeitung auf. Hier: wenig Gebrauchsspuren.

DasMit langer Haube, schmalen Scheinwerfern und abfallender Dachlinie wirkt er sportlich und sticht aus der Masse der Mitbewerber heraus. Nachteile dieses Designs sind wenig Platz auf der Rücksitzbank und der mit 350 Liter Volumen eher durchschnittlich bemessene Kofferraum.Der angebotenebietet neben Sitzheizung und Multifunktions-Lederlenkrad auch PDC hinten, Klimaautomatik, Tempomat, DAB-Radio sowie eine Bluetooth-Anbindung für Smartphones. In Sachen Sicherheit sind Notbrems- und Spurhalteassistent an Bord.Angetrieben wird das SUV Ungewöhnlich in der Welt der aufgeladenen Motoren: Der Vierzylinder ist ein Sauger. Mazda nennt diese Spritspar-Technik Skyactiv, wie das funktioniert, erklärt das Video. Wer Leistung will, muss ihn ausdrehen. Über eine Sechsgang-Handschaltung und Frontantrieb wird die Kraft in Vortrieb umgewandelt.In fast allen Bereichen erteilt ihm der TÜV Bestnoten, nur Federn und Dämpfer sind auf Durchschnittsniveau.