War früher der Allradantrieb noch ein "Must have", haben sich die Vorlieben der deutschen SUV-Kunden in den letzten Jahren komplett gewandelt. Vor allem kleinere Vertreter der Gattung sind (wenn überhaupt) nur noch gegen Aufpreis mit 4x4 zu haben. Zu dieser Kategorie gehört auch der Mazda CX-3 , der inzwischen nicht mehr als Neufahrzeug in Deutschland verkauft wird.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt spielt das Kompakt-SUV aber weiterhin eine große Rolle. Das liegt vor allem an den moderaten Preisen und der vergleichsweise üppigen Ausstattung. So wie bei diesem Exemplar.

Der Mazda CX-3 Skyactiv-G 121 wurde in der nominell höchsten Ausstattungsversion "Sports-Line" bestellt und hatte seit seiner Erstzulassung Ende 2019 zwei Vorbesitzer. Diese gingen mit dem CX-3 aber sehr pfleglich um und haben das scheckheftgepflegte Modell im knalligen Farbton Soul Red Crystal lediglich 18.533 Kilometer weit bewegt.

Wie bei Mazda üblich kommt auch beim Skyactiv-G 121 ein Vierzylinder-Benziner mit zwei Litern Hubraum und ohne Turboaufladung zum Einsatz. So stellt das Aggregat eine Leistung von 121 PS zur Verfügung, das Drehmoment des Saugers liegt bei maximal 207 Newtonmetern. Auf die optionale Automatik hat der ursprüngliche Käufer verzichtet, daher erfolgen die Gangwechsel über das Sechsgang-Schaltgetriebe.

Viel SUV für wenig Geld



Als Sports-Line verfügt der CX-3 serienmäßig über jede Menge Features, die es bei europäischen Konkurrenten teilweise nicht mal gegen Aufpreis gab. So wurde das SUV mit einem Head-up-Display ausgeliefert und verfügt neben einer Rückfahrkamera auch über ein Navigationssystem sowie bequeme Sitze mit widerstandsfähigem Kunstlederbezug. Natürlich sorgen auch Voll-LED-Scheinwerfer für eine optimale Ausleuchtung in der Nacht.

Zoom Die nicht mal 20.000 Kilometer, die der CX-3 bereits bewegt wurde, merkt man dem Innenraum des kleinen SUV wirklich nicht an.

Der im November 2019 zugelassene CX-3 Sports-Line wird aktuell beim Anbieter "Autohaus Schäfer" in Leverkusen für 19.685 Euro angeboten. Zum Vergleich: Bei Bestellung kostete das beliebte SUV in dieser Ausstattungsvariante mindestens 25.080 Euro. Wer auf der Suche nach einem kleinen, auffälligen Fahrzeug ist, sollte also einmal einen Blick auf den Mazda werfen.