Mazda Garage: Rekordversuch im MX-5

Nach einer Stunde und mit 260 gefahrenen Haarnadelkurven auf dem Konto kehrt Cindie zurück. Ich bin dran. Der MX-5 fühlt sich bergauf nicht gerade übermotorisiert an, doch in den Kurven ist der NA sofort in seinem Element. Nackte Felswände reflektieren den dröhnenden Sound des Sportauspuffs direkt in mein zentrales Nervensystem. Über Stunden kaum auszuhalten, wäre das Fahren im Renn-Roadster nicht so ein unfassbarer Spaß. Bei der Abfahrt gibt es eine halbwegs gerade Passage. Die folgende Kurve ist erst spät einsehbar, im dritten Gang bremst du mit knapp 100 Sachen bergab auf den Abhang zu. Ziemlich schaurig, aber auch geil! Einen Verbremser leiste ich mir, lupfe aber noch kurz vor der Leitplanke die Bremse. Die Profis spulen ihre Turns fehlerfrei ab, erzielen konstante Zeiten wie ein Metronom. Ich bin meist langsamer. Immerhin: Ohne Sauerei liefere ich den Wagen zum Fahrerwechsel ab. Schelle guckt verdutzt, als ich den Helm abziehe: "Junge, was bischt so bleich?" "Grad fast ein kleines Gämslein überfahren, aber alles gut!", schwindle ich. Niki grinst. Wenn der wüsste ...