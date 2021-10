AUTO BILD verkuppelt Sie mit Ihrem automobilen Traum-Partner: Zusammen mit Mazda suchen wir zwei Leser für einen XXL-Test. Sie fahren zwei Wochen lang drei Mazda-Modelle mit Benzin-, Diesel- und Elektro-Antrieb – und entscheiden am Schluss, für welches Auto Ihr Herz schlägt. Bewerben Sie sich jetzt!

Die Antriebs-Auswahl beim Auto ist heute so breit wie nie. Benzin, Diesel, Gas, Hybrid, Elektro, Wasserstoff – die Liste ist lang. Eine besonders spannende Palette bietet Mazda. Im Rahmen ihrer "Multi-Solution-Strategie" möchten die Japaner nämlich nicht nur eine Schiene fahren, sondern möglichst viele Antriebslösungen anbieten. Neben Verbrenner und Hybrid sind auch das Elektro-Crossover MX-30 und Skyactiv-X im Programm, ein Benziner mit Diesel-ähnlicher Kompressionszündung im Mazda3. Bestimmt haben Sie sich auch schon gefragt: Welcher ist für mich der richtige? Welcher Antrieb passt zu mir und in meinen Alltag? So richtig lässt sich das nur mit einem ausgiebigen Alltagstest herausfinden. Genau hier, liebe Leser, sind Sie gefragt!



Finden Sie Ihren Traum-Mazda

Mit der typischen Mazda-Designsprache sticht der Mazda3 in der Kompaktklasse hervor. ©Hersteller

So bewerben Sie sich

Wer Platz braucht und eine gute Rundumsicht genießen möchte, liegt mit dem CX-5 richtig. ©Hersteller Neugierig? Dann fehlt nur noch Ihre Bewerbung. Und die ist ganz einfach. Alles, was Sie tun müssen: etwas über sich erzählen. Schreiben Sie uns, warum gerade Sie der richtige Kandidat unsere Herzblatt-Aktion sind. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne näher kennen lernen. Beantworten Sie dazu einfach die nachfolgenden Fragen. Und vielleicht stehen im November dann schon drei Mazda vor Ihrer Tür! Der Benziner-Kompakte mit Selbstzünder-Anleihen, der Allrad-SUV mit waschechtem Diesel, oder doch das modische Crossover mit flüsterleisem Elektro-Antrieb? Um teilzunehmen, beantworten Sie einfach die folgenden Fragen und tragen auf der Teilnahmeseite Ihre Daten in das Formular ein. Teilnahmeschluss der Aktion ist der 28. Oktober 2021. Viel Glück!