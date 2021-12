Bildergalerie Kamera Bilder: Das Mazda-Trio im Lesertest 8 Bilder Pfeil

Diesel oder ein "Diesel-Benziner" wie der selbstzündende Skyactiv-Benzinmotor mit Mildhybrid? Oder doch der vollelektrische Antrieb? "Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet", heißt es doch so schön. Zusammen mit Mazda haben wir AUTO BILD-Lesern die Möglichkeit gegeben, in einem 14-tägigen Alltagstest mit drei Mazda-Modellen für sich herauszufinden, welcher Antrieb und welche Karossieform ihr "perfect match" ist. Die Kandidaten: der geräumig kräftige CX-5 mit Dieselmotor, der kompakt sportliche Mazda3 mit Skyactiv-Benziner und der innovativ stylische MX-30 mit E-Antrieb. Am Ende der Datingphase haben wir die Leser besucht und sie gefragt: "Wer ist dein Herzblatt?"