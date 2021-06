Mazda MX-5, Mercedes SLK, BMW Z3: Roadster im Gebraucht-Check

S

MGB

Triumph Spitfire

Zu den Angeboten Gebrauchtwagen mit Garantie

ommerzeit ist Roadster-Zeit. Denn kaum ein geschlossener Sportwagen – mag er noch so viel gekostet haben – vermittelt die Direktheit und Fahrfreude, für die Roadster gebaut werden. Dabei sieht in den 80er-Jahren die Zukunft der Spaßmacher alles andere als rosig aus. Zu unsicher, zu unpraktisch und zu altmodisch, werden Roadster-Legenden wie der MG oder deraus dem Modellprogramm genommen. Bis Mazda 1989 den MX-5 vorstellt. Eine Welle der Euphorie schwappt über das Fahrzeugsegment herein. Viele Hersteller ziehen nach, darunter auch Audi BMW und Mercedes