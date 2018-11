Mazda MX-5 (NC): Gebrauchtwagen-Test

D en Status einer Ikone hat der Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mazda MX-5 Technische Daten: Mazda MX-5 1.8 Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1798 cm³ Leistung 93 kW (126 PS) bei 6500/min Drehmoment 167 Nm bei 4500/min Höchstgeschwindigkeit 196 km/h 0–100 km/h 9,6 s Tank/Kraftstoff 50 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 3995/1720/1245 mm Kofferraumvolumen 150 l Leergewicht/Zuladung 1110/245 kg en Status einer Ikone hat der MX-5 spätestens mit der zwischen 2005 und 2015 gebauten dritten Generation erreicht. Dem Kult liegt ein simples Rezept zugrunde, das seine Wirkung bis heute nicht verloren hat: reinsetzen, mit einer Hand das Dach aufreißen und puren Roadster-Fahrspaß genießen – so einfach, so schnell, so gut! Mazda bot den Typ NC erstmals auch als Roadster-Coupé an. Dann besteht das Dach aus wetterfestem Kunststoff und lässt sich vollelektrisch hinter den Vordersitzen zusammen falten. Die harte Schale bringt allerdings nicht nur Vorteile. Locker zu verschmerzen sind die zusätzlichen rund 30 Kilo, die der Zweisitzer dann auf die Waage bringt. Doch leider neigt das Hardtop zum Klappern. Die Werkstatt versucht der unangenehmen Geräuschkulisse mit eingeklebten Filzstreifen ein Ende zu bereiten. Der Erfolg dieser Maßnahme hält sich leider allzu oft in Grenzen, wie Besitzer genervt berichten.

Kein Kauf ohne sorgfältigen Bühnen-Check

Vierzylinder mit wartungsfreier Kette. Probleme macht zuweilen der Ölverbrauch. Sind Cabrios im Winter billiger? Nach wie vor lassen sich bei gebrauchten Cabrios in der kalten Jahreszeit Schnäppchen ergattern. Doch die Preisnachlässe sind längst nicht mehr so gravierend wie in den vergangenen Jahrzehnten. Das liegt an den modernen Cabrios: Sie verfügen inzwischen über gute Dachkonstruktionen. Bei ordentlicher Wartung sind Nässe und Kälte kein Problem – selbst für Laternenparker. Das war nicht immer so, daher wurden Cabrios früher über den Winter oft trocken eingelagert – vor allem für Händler eine kostspielige Sache. Entsprechend gute Argumente hatten Käufer im Winter. Heute basieren saisonale Nachlässe dagegen eher auf psychologischen Faktoren. Unser Testwagen besitzt hingegen das konventionelle Stoffdach und wurde erstmals 2011 zugelassen. Also nach der Modellpflege im Jahr 2008, die sich optisch an dem größeren Kühlergrill und den überarbeiteten Scheinwerfern erkennen lässt. Unter der Haube arbeitet der 1,8-Liter-Motor mit 126 PS. Mehr Leistung, das bestätigt die Testfahrt auf den umliegenden Landstraßen, braucht es für den 1,1 Tonnen leichten Puristen auch nicht. Allerdings ist vor dem Kauf Vorsicht geboten: Mit übertriebener Rostvorsorge fällt der MX-5 nicht auf. Zum Glück betrifft das nicht alle Exemplare, ein sorgfältiger Bühnen-Check ist daher Pflicht. Und auch wenn die 160 PS starke, aber deutlich seltenere Alternative mit 2,0 Liter Hubraum spürbar mehr Spurtvermögen besitzt: Beide Triebwerke eint, dass sie viel Drehzahl benötigen, damit sich nachhaltiger Schub einstellt. Das Verwalten der fünf Gänge mit dem knackig-kurzen Schalthebel, der optimal zur Hand liegt, ist die reine Freude. Sollten sich die Gänge allerdings nicht so leicht über die kurzen Schaltwege einlegen lassen, sorgt ein Getriebeölwechsel oft für deutliche Besserung.

Harte Federn stressen das Fahrwerk