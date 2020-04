Die Ausstattung des 570 PS starken McLaren ist umfangreich. Dazu gehören: Frontlift, Rückfahrkamera, Bowers & Wilkins-Soundsystem, Carbon-Keramikbremse, Schmiedefelgen, Sportauspuff, Sonderlackierung in Storm Grey, Carbon-Applikationen und mehr. So lag der ehemalige Neupreis dieses 570S bei 218.370 Euro. Dafür gibt es einen nur 1440 Kilo leichten Supersportwagen, der in 3,2 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und einen Topspeed von 328 km/h erreicht. Bei Interesse ist der McLaren in zwei bis acht Wochen verfügbar.