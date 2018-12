McLaren Senna: Supercar-Crash in England

W

ieder einer weniger. Kurze Zeit nachdem in München ein Besitzer seinen nagelneuen McLaren Senna vor die Wand fuhr (siehe unten), hat es in England ein weiteres Exemplar der limitierten 500er-Serie erwischt: Nahe Southend in der Grafschaft Essex (rund 100 Kilometer östlich von London) wurde Mitte Dezember 2018 eines der Supercars in einen verhängnisvollen Crash verwickelt. Dabei verlor der britische Supersprinter (800 PS, in 2,8 Sekunden von 0 auf 100) unter anderem seinen Kotflügel vorne links, das Rad wurde aus der Aufhängung gerissen. Wie ein Video (siehe unten) zeigt, schlugen offenbar auch Trümmerteile in die Windschutzscheibe . Etwas rätselhaft am Video ist, dass Aufnahmen zu Beginn offenbar gespiegelt sind und der Schaden auf der rechten Seite des McLaren zu sein scheint. Fotos mehrerer britischer Medien (auch im Video) belegen jedoch die Authentizität des Unfalls, in den insgesamt drei Fahrzeuge verwickelt waren und bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.