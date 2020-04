00 PS sind nicht genug! Dass immer noch ein bisschen mehr geht, ist in der Tuning-Szene längst kein Geheimnis mehr. So kommt es, dass selbstnicht vor Tunern sicher sind.hat sich jetzt den auf nurbegrenztengeschnappt!

Der nach dem Rennfahrer Ayrton Senna benanntefährt schon ab Werk mit einemvor. Novitec allerdings überarbeitet mit seinemdie Motorsteuerung und kitzelt bis zuaus dem doppelt aufgeladenen Triebwerk. Die volle Leistungsausbeute erreicht man allerdings nur mit eineraus der Hightech-Legierung Inconel mit zwei 95-Millimeter-Endrohren. Neben der Leistungssteigerung bringt Novitec auch das Drehmoment um 88 Zähler nach oben, mitsprintet der McLaren schließlich in, nach 6,5 Sekunden zeigt der Tacho 200 km/h an. Das sind ein beziehungsweise drei Zehntel weniger als beim Serien-Modell. Die Vmax bleibt unverändert bei 335 Sachen.

An der aerodynamisch optimierten Karosserie hat Novitec nichts verändert. Dafür aber installiert der Tuner, vorne mit 20, hinten mit 21 Zoll. Die Siebenspeichen-Räder kommen mit Zentralverschluss und sind in 72 Farben erhältlich, aufgezogen werden Pirelli P Zero-Gummis in der Dimension 255/30 an der Vorderachse und 325/25 hinten.