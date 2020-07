M it dem gesenkten Mehrwertsteuersatz will der Bund die Autoverkäufe ankurbeln. Im Prinzip sollen Käufer direkt von drei Prozent weniger Mehrwertsteuer profitieren. Ein 30.000-Euro-Auto kostet jetzt also nur noch 29.244 Euro. Doch so einfach ist das nicht. AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro Drehmomentschlüssel: Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis: 135,12 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Felgenreiniger: Dr. Wack P21S High End Testsieger Preis: 20,40 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro Hier geht's zu allen Testsiegern 2019 it dem gesenkten Mehrwertsteuersatz will der Bund die Autoverkäufe ankurbeln.Ein 30.000-Euro-Auto kostet jetzt also nur noch 29.244 Euro. Doch so einfach ist das nicht.

Händler sind nicht verpflichtet, die Ersparnis weiterzugeben

"Kein Händler ist verpflichtet, die Ersparnis an den Kunden weiterzugeben", sagt Stefan Schmidt, Steuerberater aus Hannover und Dozent für Steuerrecht. Sprich: Er kann das Auto weiterhin für 30.000 Euro anbieten und streicht einfach mehr Marge ein. Und was gilt, wenn der Wagen bereits vor dem 1. Juli und somit zum normalen Steuersatz von 19 Prozent bestellt wurde, aber jetzt erst zum Kunden kommt? "Entscheidend ist immer das Lieferdatum, nicht das Vertragsdatum", sagt Schmidt. "Der Händler muss dann also nur 16 Prozent Mehrwertsteuer berechnen, obwohl 19 Prozent im Kaufvertrag stehen."

Im Zweifel beim Anwalt erkundigen

Ob der Kunde ein Anrecht darauf hat, diese Mehrwertsteuerersparnis zu bekommen, hängt vom Einzelfall ab. Schmidt: "Hat der Kunde vor dem 1. März bestellt, hat er einen Anspruch, dass die Ersparnis weitergegeben wird." Bei Kaufverträgen, die zwischen April und Juni unterschrieben wurden, ist es schwieriger. "Da hängt es davon ab, ob es sich um eine Netto- oder Bruttopreisvereinbarung gehandelt hat." Gewährt der Verkäufer den Nachlass nicht, am besten beim Anwalt erkundigen, rät Schmidt.

Wie geht man mit Rabatt um?

Noch nicht kompliziert genug? Da geht noch was: Haben sich Händler und Käufer vor ein paar Wochen bei einem 40.000-Euro-Auto auf 4000 Euro Rabatt geeinigt, hängt es nun davon ab, ob die Summe pauschal vereinbart wurde oder ob der Händler zehn Prozent Nachlass gewährt hat. Denn in letzterem Fall wären es bei Auslieferung ja zehn Prozent auf den Bruttopreis von nur noch 38.992 Euro. Auch hier: im Zweifelsfall einen Experten zurate ziehen.

Bei Auslieferung im Januar gilt Steuersatz von 19 Prozent