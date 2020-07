So profitieren Sie beim Autokauf von der Mehrwertsteuersenkung!

M

So bekommen Sie Ihr Auto WIRKLICH günstiger Seit dem 1. Juli gilt beim Autokauf ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent. Ein 30 000-Euro-Auto kostet jetzt also nur noch 29 244 Euro. So weit die Theorie.





it dem gesenkten Mehrwertsteuersatz will der Bund die Autoverkäufe ankurbeln.Doch so einfach ist das nicht. Je nachdem kann es beim Kauf sogar eine böse Überraschung geben:sagt Stefan Schmidt, Steuerberater aus Hannover und Dozent für Steuerrecht. Der Experte verrät gegenüber BILD, wann Kunden ein Anrecht auf die Ersparnis haben, und warum Unternehmen ihre Preise eigentlich erhöhen müssten.