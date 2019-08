Mercedes 190 E 2.3-16: Sport-Benz bei The Quail

ieserstiehlt allen die Schau. Denn selbst den Hypercars und Oldtimer-Einzelstücken auf The Quail im Rahmen der Monterey Car Week kehren die Besucher den Rücken zu. Stattdessen bleiben ihre Blicke an diesem makellosen Sport-190er hängen.

Korrekt: Nicht nur dass der Motorraum aussieht wie geleckt, auch eine zeitgenössische Varta-Batterie ist verbaut.

Vor sieben Jahren hat der jetzige Besitzer die Sportlimousine aus Europa in die USA geholt. Der Mercedes mit seinem 2,3 Liter großen Vierzylinder mit Cosworth-Kopf (185 PS / mit Kat 177 PS) war dabei nicht nur äußerlich in einem Topzustand. Bis heute hat der auf einen Meilentacho umgerüstete W201. Ein Blick in den Motorraum zeigt: Der Mercedes sieht aus als hätte er gerade das Band verlassen.Die Originaltreue ist dem Besitzer sogar so wichtig, dass er für Showzweckeanklemmt. Die Batterie, die er bei den seltenen, kurzen Fahrten nutzt, ist dann im Kofferraum versteckt, damit die Illusion, dass wir uns im Jahr 1985 befinden, ungetrübt bleibt.