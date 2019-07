Dafür besticht dernach Aussage des Verkäufers mit seinemund. Außerdem hat das serienmäßig exzessiv verspoilerte und mit auffälligen Kotflügelverbreiterungen versehene Homologationsmodell in 29 Jahrenzurückgelegt. Imwurde diestarke Sportlimousine an einen Mercedes-Händler in der Nähe von Hannover ausgeliefert, von dem das Fahrzeug erstmals zugelassen und einige Monate als imageträchtiges Ausstellungsobjekt genutzt wurde.

Der Vierzylindermotor wurde regelmäßig von den Rennmechanikern des Vorbesitzers gewartet.

Etwa ein Jahr später wurde es an den Unternehmerverkauft, der denschnellen Top-190er erst 2018 wieder veräußerte. Der prominente Vorbesitzer war übrigens nicht nur der Gründer des "Heideparks", er nahm in den Neunzigern mit einem für den Renneinsatz umgebauten 190er Evo auch an Langstreckenrennen teil und gewann mehrfach die 24 Stunden vom Nürburgring . Nebenbei kümmerte er sich offenbar sehr liebevoll um die angebotene Sportlimousine. Sowohl der Erstlack in derals auch die Innenausstattung mit Teilledersitzen und dem modelltypischen Karo-Muster machen einen. Der drehfreudigewurde während der fast 28 Jahre in seinem Besitz von den teameigenen Rennmechanikern gewartet.