Mercedes 190 Tuning: Rieger Evo III Bodykit

Rieger knüpft mit seinem Bodykit an die brachiale Optik des 190 E 2.5-16 Evolution II an.

Kaum ein Mercedes war so bieder und unaufgeregt wie der 1982 erschienene 190er (W 201). Mit anfangs 90, später bis zu 136 PS, sorgte der Baby-Benz zwar für kommodes Vorankommen, ganz sicher aber nicht für rote Backen und Dauergrinsen. Erst als Mercedes dieauf den Markt brachte, kam sprichwörtlich Schwung in die Baureihe. Beide nur jeweilsals Homologations-Fahrzeug für die DTM gebaut, punktete der1989 mit, alsein Jahr später sogar mit. Genug Power für jede Menge Fahrspaß – verpackt in einer für den 190er. Tief heruntergezogene Front, breite backen und ein enormer Heckspoiler, der von so manchem Kritiker als "Henkel zum Wegwerfen" gescholten wurde.