F ahrwerks-Spezialist KW Automotive kümmert sich nicht nur um moderne Modelle. Seit einiger Zeit sind auch Fahrwerke für verschiedene Young- und Mercedes 190 (W 201)! So wird der Baby-Benz (zumindest in Sachen Fahrwerk) auf den neuesten Stand der Technik gebracht. ahrwerks-Spezialistkümmert sich nicht nur um moderne Modelle. Seit einiger Zeit sind auch Fahrwerke für verschiedene Young- und Oldtimer im Angebot: Ab sofort gibt es bei KW auch ein neues Gewindefahrwerk für denSo wird der Baby-Benz (zumindest in Sachen Fahrwerk) auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Bis zu 65 Millimeter Tieferlegung sind möglich

Das neue KW-Gewindefahrwerk legt den 190er bis zu 65 Millimeter tiefer und soll das Handling verbessern. KW Klassik Gewindefahrwerk Variante 3 die Vorderauchse nicht auf McPherson-Federbeine umgebaut werden. Der Grad der stufenlosen Tieferlegung wird vorne wie hinten direkt an der jeweiligen Fahrwerksfeder über die KW-Höheneinstellung gewählt. Der Spielraum liegt zwischen 40 und 65 Millimeter vorne sowie 35 bis 60 Millimeter an der Hinterachse. Ab Werk rollte der 190er vorne mit einer Dämpferbeinachse mit Dreiecksquerlenkern ohne McPherson-Konstruktion vom Band, hinten gab es eine fortschrittliche Raumlenkerhinterachse. Anders als bei manchen Fahrwerksumbauten für den Motorsporteinsatz muss für das neuedie Vorderauchseumgebaut werden. Der Grad derwird vorne wie hinten direkt an der jeweiligen Fahrwerksfeder über die KW-Höheneinstellung gewählt. Der Spielraum liegt zwischenvorne sowiean der Hinterachse.

Neue Dämpfer für besseres Handling

Die modernen Dämpfer sollen nicht nur für Tieferlegung, sondern auch für verbessertes Handling sorgen. KW verspricht deutlich weniger Karosseriebewegungen. Die Grundabstimmung ist laut KW "so straff wie nötig und so komfortabel wie möglich". Die Zugstufe lässt sich in zwölf, die Druckstufe in zehn Schritten individuell einstellen. Der Preis liegt laut Hersteller bei 1899 Euro plus Einbau.